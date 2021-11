Paesi Bassi: terza serata consecutiva di proteste anti restrizioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella serata di domenica nei Paesi Bassi si sono tenute nuove proteste contro le restrizioni anti Covid. Si tratta della terza serata consecutiva in cui i manifestanti sono scesi in strada lasciandosi andare ad atti di teppismo, compreso il lancio di pietre e petardi. Le proteste si sono tenute nelle città di Leeuwarden, Groningen, Enschede e Tilburg. Nel corso del fine settimana sono state arrestate almeno 64 persone in tre diverse province. (Beb)