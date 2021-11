Spagna: Podemos chiede di accelerare su approvazione legge benessere degli animali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Unidas Podemos (Up) ha chiesto al Partito socialista operaio spagnolo di accelerare "con urgenza" le procedure per l'approvazione del progetto di legge sul benessere degli animali dato che il testo aspetta il via libera del governo dal 6 ottobre scorso. Fonti consultate dall'agenzia stampa "Europa Press", hanno spiegato che questa legge non è solo parte dell'accordo di coalizione, ma tutti i gruppi parlamentari, ad eccezione di Vox, hanno concordato in una mozione comune al Congresso dei deputati (la camera bassa del Parlamento) delle necessità di fare progressi in merito al diritto degli animali. La nuova legge prevede, tra le varie misure, il divieto di acquistare animali nei negozi, la conversione degli zoo in luoghi di allevamento nativo in cattività, l'introduzione di meccanismi di controllo degli allevamenti e di un registro di persone interdetta al possesso di animali. Saranno vietati, inoltre, gli spettacoli circensi con gli animali e la fissazione di un tetto massimo pari a 5 di animali domestici per proprietario. Nel caso in cui si dovesse superare questa soglia il titolare deve essere registrarsi come zoo. Gli animali, inoltre, non potranno essere soppressi se non per "motivate ragioni". (Spm)