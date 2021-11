Usa-Giappone: Forze armate statunitensi studiano idrovolanti giapponesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il maggiore generale Eric Hill, ufficiale del Comando per le operazioni speciali dell'Aeronautica militare statunitense (Afsoc), ha incontrato rappresentanti della Forza marittima di autodifesa del Giappone, per discutere le modalità di impiego operativo e la logistica relative agli idrovolanti giapponesi ShinMaywa US-2. Lo riferisce la stampa Usa, che ricorda come lo sviluppo di una versione anfibia del velivolo da trasporto tattico C-130 figuri tra le priorità del Pentagono nel quadro dell'adattamento al teatro strategico dell'Indo-Pacifico. Le Forze armate giapponesi sono tra le poche al mondo ad operare idrovolanti: lo ShinMaywa Us-2, in particolare, è un idrovolante quadrimotore a turboelica con capacità di decollo e atterraggio corto entrato in servizio nel 2007. Impiegato per missioni di pattugliamento marittimo, ricerca e soccorso, il velivolo è un derivato dell'idrovolante US-1 che adotta soluzioni tecnologiche inedite nella sua categoria: da materiali compositi leggeri ad avionica e strumentazione avanzate che consentono all'aereo di operare in condizioni ognitempo, e di effettuare ammaraggi anche in condizioni di mare fortemente mosso. Il velivolo è stato ordinato in nove esemplari dalla Marina militare indiana. (Nys)