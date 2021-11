Romania: Ciolos, Usr Plus non parteciperà alle consultazioni con capo dello Stato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ufficio nazionale del partito dell'Usr Plus ha deciso che i rappresentanti del partito non parteciperanno alle consultazioni a Palazzo Cotroceni convocate dal presidente Klaus Iohannis, per la formazione del nuovo governo. Lo ha annunciato presidente dell'Usr Plus, Dacian Ciolos. "L'Usr non può garantire l'istituzione di un nuovo Fsn (partito al potere in Romania subito dopo la rivoluzione dell'89)", ha affermato il leader dell'Usr. Il presidente Iohannis terrà oggi consultazioni con partiti parlamentari per nominare il candidato alla carica di primo ministro. (Rob)