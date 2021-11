Tim: Tofalo (M5s), per Tlc si adotti approccio internazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le telecomunicazioni "sono un settore strategico. Su Tim si adotti un approccio internazionale. Cdp salga alla maggioranza, subito spin-off della rete, fusione con Open Fiber e nuova 'service company' che promuova almeno il 50 per cento di tecnologia italiana. Il management sia valutato sui risultati, se questi non arrivano subito un passo indietro". Lo afferma il deputato Angelo Tofalo, già sottosegretario di Stato alla Difesa nei governi Conte uno e due. (Com)