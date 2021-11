Russia-Libano: Lavrov, Mosca sostiene nuovo governo, stabilizza situazione nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia sostiene le azioni del nuovo governo libanese, la cui formazione ha contribuito a stabilizzare la situazione nel Paese. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, nel corso dell'incontro con l'omologo libanese, Abdallah Buhabib, oggi a Mosca. "Sosteniamo gli sforzi per normalizzare la situazione nel Paese, che per lungo tempo ha avuto un carattere piuttosto di crisi", ha aggiunto Lavrov. Il ministro degli Esteri libanese Buhabib è in visita ufficiale a Mosca dal 20 al 23 novembre, per discutere con la controparte russa non solo dell'evoluzione del quadro libanese ma anche della situazione in Siria. (Rum)