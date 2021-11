Libia: appello del miliardario Husni Bey, “andiamo al voto per costruire il risorgimento libico"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ giunto il momento che la Libia vada finalmente al voto “senza alcun passo indietro” per “avviare un percorso che riporti pace, stabilità e anche prosperità economica”. Lo ha detto Husni Husni Bey, presidente della “Husni Bey Holding Group” e importante imprenditore legato a filo doppio all’Italia e alla Libia, in un’intervista al quotidiano “La Repubblica”. Il primo imprenditore privato libico, alla guida di impero industriale e commerciale presente in Nord Africa assieme a nove fratelli, è rientrato in questi giorni a Tripoli dopo 4 anni di esilio volontario per ragioni di sicurezza. “Sono rientrato perché è il momento giusto, ed è anche il momento per lanciare un messaggio chiaro: le elezioni del 24 dicembre devono tenersi, senza nessun passo indietro, senza nessuna incertezza. Chiunque in Europa e in Nord Africa abbia intenzione di avviare un processo per stabilizzare la Libia e ridurre il caos nella nostra regione deve capire una cosa: le elezioni del 24 dicembre non sono la soluzione finale, la democrazia in Libia non nascerà quel giorno ma quel passo iniziale è vitale, è necessario. Non bisogna avere esitazioni”, ha detto Husni Bey. (segue) (Res)