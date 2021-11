Libia: appello del miliardario Husni Bey, “andiamo al voto per costruire il risorgimento libico" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’imprenditore libico si è detto consapevole che la democrazia e la stabilità non nasceranno in un giorno in Libia. “Ma le elezioni sono il primo strumento per iniziare a stabilizzare il Paese. E se la Libia è stabile, la regione ne beneficerà: una Libia prospera offrirà opportunità a tanti rifugiati economici che attualmente considerano la Libia solo come un ponte di transito verso l'Europa”, ha aggiunto Husni Bey, dicendosi ottimista sul successo delle elezioni politiche e presidenziali. “Avvieranno un processo di confronto politico in un contesto progressivamente più lineare. E nella peggiore delle ipotesi non creeranno una situazione peggiore di quella in cui siamo. Senza elezioni la crisi politica, economica e quella della sicurezza peggioreranno”. Le elezioni, secondo il magnate libico, daranno una spinta alla normalizzazione del sistema dei sussidi e del cambio dinaro/libico contro dollaro e alla riunificazione delle due Banche centrali. "Dobbiamo costruire un risorgimento libico, dobbiamo farlo noi. Nessuna esitazione, andiamo a votare per la Libia”. (Res)