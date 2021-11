Imprese Polizia di stato e Yamaha insieme ad Eicma per sicurezza stradale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I mezzi, le attività e i protagonisti che svolgono servizi di pubblica sicurezza a disposizione del pubblico. In anteprima assoluta la Tracer 9 destinata alla Polizia di Stato. Dal 23 al 28 novembre 2021 si terrà la 78 edizione Internazionale delle due ruote Eicma dove la Polizia di Stato sarà presente con uomini e mezzi nello stand realizzato in collaborazione con Yamaha Motor, al padiglione n. 13 nell'area destinata agli enti istituzionali. In questa edizione viene posta in evidenza la collaborazione con Yamaha che fornisce i motocicli alla Polizia di Stato e in particolare viene presentata, in anteprima assoluta presso lo stand, la Tracer 9 con la livrea appositamente realizzata per la Polizia di Stato. Il binomio Polizia di Stato-Yamaha, che incontrerà il folto pubblico presente in fiera, avrà come mission di far acquisire comportamenti corretti e il rispetto delle norme in materia di sicurezza stradale, nonché aumentare la consapevolezza sociale sul fenomeno della mortalità e incidentalità grave, dimostrando altresì che, con un ampio sostegno della collettività, si può essere in grado di ridurre il numero delle vittime e dei feriti gravi sulle strade. Nel padiglione 22 sarà presente il pullman azzurro della Polizia di Stato, allestito come aula didattica multimediale itinerante, che consente agli utenti di approfondire la conoscenza del Codice della Strada e promuove campagne di sicurezza stradale. A rendere ancora più emozionante l'appuntamento, la presenza degli atleti delle Fiamme Oro del settore Motociclismo. (segue) (Com)