Imprese Polizia di stato e Yamaha insieme ad Eicma per sicurezza stradale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Yamaha, che 1987 realizza motocicli per le forze di Polizia di tutti i Paesi del Mondo, con la divisione Yamaha for Police in Italia è il supporto concreto che affianca amministrazioni e istituzioni con mezzi la cui affidabilità non ha rivali. La consapevolezza del ruolo sociale che ha la nostra azienda ci spinge ad essere accanto alle forze dell'ordine e a supportarle anche in occasioni di visibilità con il pubblico per mettere in atto, insieme, campagne di sensibilizzazione importanti" dichiara Vito Caramia, Dealer Development & New Business Dept Manager. La gamma Yamaha destinata alle Autorità, adatta ad affrontare qualsiasi superficie - che si tratti di strada, neve, acqua - garantisce spostamenti veloci, agili e sicuri. La tecnologia e la qualità che contraddistinguono il marchio giapponese sono alleati indispensabili per svolgere compiti che richiedono la massima attenzione. Lo sviluppo di questi prodotti, con equipaggiamenti speciali, è accompagnato da una serie di test approfonditi e dall'applicazione di procedure specifiche per il motore, per il telaio e per tutte le componenti elettriche. Attualmente Yamaha vanta la presenza sul mercato di una serie di motoveicoli a due e tre ruote dedicati alle forze di Polizia, tra cui figurano Tracer9, Tracer7, XMAX300, Tricity. (Com)