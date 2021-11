Trasporto aereo: primo satellite Inmarsat-6 di Airbus spedito in Giappone e pronto al lancio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo satellite Inmarsat-6 costruito da Airbus, I-6 F1, è stato spedito dallo stabilimento di Tolosa a Tanegashima in Giappone, pronto per il lancio. Lo ha reso noto un comunicato di Airbus. Il primo satellite della serie Inmarsat-6 sarà lanciato su un veicolo di lancio H-IIA costruito da Mitsubishi Heavy Industries (Mhi) a dicembre. Inmarsat-6 F1 è basato sul veicolo spaziale ultra-affidabile Eurostar E3000 di Airbus e sarà il 54mo Eurostar E3000 lanciato. Sarà il quinto Eurostar in orbita dotato di propulsione elettrica per l'innalzamento dell'orbita, rafforzando la posizione di Airbus come leader mondiale nella propulsione elettrica. La massa ridotta grazie all'utilizzo della propulsione elettrica permette una missione con doppio carico utile (banda Ka e L) con un carico utile di nuova generazione eccezionalmente grande ed elaborato digitalmente, dando maggiore flessibilità a Inmarsat, il principale fornitore di servizi di comunicazione satellitare mobile globale. (segue) (Com)