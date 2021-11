Trasporto aereo: primo satellite Inmarsat-6 di Airbus spedito in Giappone e pronto al lancio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Inmarsat-6 F1 presenta uno dei più sofisticati carichi utili elaborati digitalmente che abbiamo mai costruito e offre una notevole flessibilità, capacità e abilità. Come fornitore di lunga data di Inmarsat, avendo costruito i satelliti Inmarsat-4 e Alphasat, Airbus è orgogliosa di continuare a contribuire a mantenere Inmarsat al top del suo servizio con questo cambio di capacità portato da Inmarsat-6", ha dichiarato Francois Gaullier, a capo dei sistemi di telecomunicazione di Airbus. Inmarsat-6 ha una grande antenna di nove metri di apertura in banda L e nove antenne multibeam in banda Ka, e presenta un alto livello di flessibilità e connettività. Il processore digitale modulare di nuova generazione fornisce piena flessibilità di routing fino a ottomila canali e l'allocazione dinamica della potenza a più di duecento spot beam in banda L. I fasci spot in banda Ka saranno orientabili sull'intero disco terrestre, con un'allocazione flessibile dei canali ai fasci. (segue) (Com)