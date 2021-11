Trasporto aereo: primo satellite Inmarsat-6 di Airbus spedito in Giappone e pronto al lancio (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con una maggiore capacità e flessibilità, il satellite permetterà a Inmarsat di offrire servizi più avanzati in banda L, tra cui servizi mobili a bassissimo costo e applicazioni IoT ai clienti attuali e futuri nel settore della mobilità a terra, in mare e in aria. Inmarsat-6 completerà e migliorerà i servizi in banda L offerti da Elera e intraprenderà una missione in banda Ka per aumentare il servizio a banda larga ad alta velocità di Inmarsat - Global Xpress. Gli investimenti fatti da Airbus nelle tecnologie di piattaforma e di carico utile utilizzate su Inmarsat-6 sono sostenuti dall'Agenzia spaziale europea (Esa) e dalle agenzie nazionali, in particolare l'Agenzia spaziale britannica e il Cnes. Inmarsat-6 avrà una massa di lancio di 5,5 tonnellate, una potenza del veicolo spaziale di 21 chilowatt e una vita di progetto di oltre 15 anni. (Com)