Etiopia: imprenditore tigrino rapito a Nairobi individuato ad Addis Abeba

- L'imprenditore di origine eritrea e tigrina Samson Teklemichael, rapito venerdì a Nairobi dopo essere stato sottratto con la forza alla sua auto, è stato individuato ad Addis Abeba. Lo riferiscono fonti somale e keniote su Twitter, sottolineando che l'uomo, di cui si sono perse le notizie durante tutto il fine settimana, era noto per aiutare i membri della comunità di rifugiati tigrini residenti in Kenya, e che per questo è probabilmente caduto nelle mire delle autorità etiopi come finanziatore del Fronte popolare di liberazione del Tigrè (Tplf), il gruppo contro il quale il governo dell'Etiopia è in guerra aperta da ormai più di un anno. Secondo quanto riferito, venerdì scorso l'imprenditore stava guidando la sua auto Bentley a Nairobi quando è stato fermato da un uomo che indossava un'uniforme della polizia stradale e successivamente caricato da altri uomini in abiti civili su un'auto Subaru. L'uomo avrebbe in seguito telefonato alla moglie Milen Mezgebo, come da lei stessa confermato. “Ha chiamato e mi ha detto che era stato rapito da persone che non conosceva. Dopo di che, si è disconnesso. Abbiamo segnalato la questione alla polizia e all'ambasciata, ma finora nessun aiuto", ha dichiarato la moglie al quotidiano keniota "Star". (segue) (Res)