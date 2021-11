Etiopia: imprenditore tigrino rapito a Nairobi individuato ad Addis Abeba (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rapimento di Teklemichael è avvenuto mentre cresce la preoccupazione per gli arresti di massa effettuati dalle autorità etiopi nella capitale Addis Abeba e che colpiscono principalmente persone di etnia tigrina. L'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani (Ohchr) ha espresso "forte preoccupazione" per gli arresti di massa avvenuti nelle ultime due settimane ad Addis Abeba e in altre città dell'Etiopia, resi possibili da uno stato di emergenza che rischia di aggravare la già gravissima situazione umanitaria e dei diritti umani nel Paese. È quanto dichiarato dal portavoce dell'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Liz Throssell, che parlando nel corso di un briefing con la stampa ha evidenziato che secondo le ultime informazioni pervenute almeno mille persone sono state detenute nell'ultima settimana. "Siamo preoccupati che gli arresti siano proseguiti nelle ultime due settimane nella capitale etiope, Addis Abeba, così come a Gondar, Bahir Dar e in altre località, poiché la polizia invoca le disposizioni eccessivamente ampie dello stato di emergenza dichiarato il 2 novembre per arrestare, perquisire e detenere persone", afferma il portavoce. "Questi sviluppi sono tanto più preoccupanti dal momento che la maggior parte delle persone detenute sarebbero persone di origine tigrina, arrestate spesso con l'accusa di essere affiliati o di sostenere il Fronte di liberazione popolare del Tigrè (Tplf). Secondo le ultime informazioni pervenute, si ritiene che almeno mille persone siano state detenute nell'ultima settimana circa, con alcuni rapporti che aumentano la cifra. (segue) (Res)