Etiopia: imprenditore tigrino rapito a Nairobi individuato ad Addis Abeba (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nello stato di emergenza, sottolinea Throssell, il controllo giurisdizionale dell'esecuzione delle sue disposizioni "è esplicitamente sospeso e vi sono ampi poteri di arresto e di detenzione amministrativa potenzialmente indefinita per la durata della misura di emergenza, sollevando serie preoccupazioni sui rischi di detenzione arbitraria". Come ha avvertito l'Alto commissario Michelle Bachelet, "vi sono gravi rischi che tali misure, lungi dal stabilizzare la situazione, influiscano ulteriormente sulla fornitura già compromessa di aiuti umanitari, approfondiscano le divisioni, mettano in pericolo la società civile e i difensori dei diritti umani, provochino un conflitto maggiore e non facciano altro che aumentare la notevole sofferenza umana in Etiopia. Mentre il Patto internazionale sui diritti civili e politici (Iccpr), di cui l'Etiopia è uno Stato membro, consente alcune misure di emergenza in risposta a minacce significative alla vita della nazione, devono essere soddisfatti requisiti rigorosi". Per questo, prosegue il portavoce, "la detenzione amministrativa dovrebbe essere utilizzata in via eccezionale e solo nei confronti di individui che rappresentano una minaccia diretta e imperativa, da determinare caso per caso, fatte salve le garanzie procedurali, compreso, soprattutto, un riesame periodico, indipendente e imparziale. La detenzione deve cessare non appena l'individuo non rappresenta più una minaccia e deve essere applicata in modo non discriminatorio. Gli arresti e le detenzioni attualmente in corso in Etiopia sotto i poteri dello stato di emergenza non rispettano queste condizioni. Inoltre, alcuni diritti sono inderogabili anche in uno stato di emergenza, tra cui la libertà dalla tortura, da trattamenti o punizioni disumani o degradanti, il diritto alla vita e il diritto all'uguaglianza e alla non discriminazione", conclude la dichiarazione. (Res)