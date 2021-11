Sudan: Ue, Svizzera, Canada, Usa, Norvegia e Regno Unito, bene accordo per ritorno Hamdok

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea, la Svizzera, il Canada, insieme a Norvegia, Regno Unito e Stati Uniti accolgono con favore l'accordo per reintegrare il premier sudanese deposto Abdalla Hamdok come primo ministro di un governo di transizione a guida civile in Sudan, in attesa delle elezioni. Lo si apprende dal Servizio europeo per l'azione esterna (Seae). "Siamo incoraggiati dal rinnovato impegno per la Dichiarazione Costituzionale del 2019 come base della transizione verso la democrazia. Accogliamo con favore il rilascio dagli arresti domiciliari del dottor Hamdok, ma sollecitiamo l'immediato rilascio di tutti gli altri detenuti politici, non solo a Khartum ma in tutte le parti del Paese. Questi sono tutti passi cruciali verso il ripristino della transizione, dell'ordine costituzionale e dello stato di diritto del Sudan", hanno scritto in una dichiarazione congiunta. "Ribadiamo la nostra solidarietà al popolo sudanese e il nostro sostegno per una transizione di successo che porti a un Sudan libero, democratico, giusto e pacifico. È essenziale che i prossimi passi soddisfino le aspirazioni delle persone, anche attraverso un approccio genuinamente inclusivo e consultivo per stabilire le restanti istituzioni di transizione", hanno continuato i firmatari. (segue) (Beb)