Green pass: Occhiuto, restrizioni solo per non vaccinati, contrario a nuove chiusure

23 luglio 2021

- Porteremo il il super green pass al tavolo del governo, le restrizioni non possono essere pagate dalla maggioranza delle persone". Lo ha detto il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, ai microfoni di "24 Mattino" su Radio24. "Nove volte su 1dieci i ricoverati sono non vaccinati, allora è utile pensare a restrizioni per loro", ha aggiunto. "Ristoranti, bar, palestre, cinema, voglio tenere tutto aperto, non a nuove chiusure. Ecco perché è necessario limitare queste attività a chi è vaccinato", ha ribadito il governatore. "Che facciamo andiamo in lockdown perché una minoranza non vuole vaccinarsi?", ha concluso Occhiuto. (Rin)