Iraq-Svezia: ministro Esteri Hussein incontra omologa Linde, focus su relazioni bilaterali

- Il ministro degli Esteri dell’Iraq, Fuad Hussein, ha incontrato l’omologa svedese, Ann Linde, per discutere delle relazioni bilaterali tra i due Paesi. Lo rende noto l’agenzia di stampa irachena “Ina”. "Le relazioni dell'Iraq con la Svezia non riguardano solo il sostegno politico e le questioni internazionali, e neanche il commercio e relazioni economiche, ma riguardano piuttosto relazioni sociali profondamente radicate", ha affermato Hussein, rilevando che gli iracheni costituiscono il 2 per cento della società svedese, svolgendo un importante ruolo economico, commerciale e sociale. Il ministro ha inoltre sottolineato "l'importanza di raggiungere intese con la parte svedese in merito al dossier dei richiedenti asilo", rivelando la firma di un memorandum d’intesa con la controparte svedese.(Res)