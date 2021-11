Francia: Zemmour, prolungamento uso green pass è eccessivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il prolungamento del green pass in Francia applicato nell'ambito della crisi del coronavirus è "eccessivo". Lo ha detto all'emittente radiotelevisiva "France info" il giornalista e opinionista ultraconservatore Eric Zemmour, sempre più vicino ad annunciare una candidatura alle prossime elezioni presidenziali del 2022. Zemmour ha spiegato che, in caso di vittoria, bloccherà l'utilizzo del certificato sanitario. Secondo l'opinionista, è necessario riservare la terza dose a chi ha più di 65 anni. Nei giorni scorsi il governo ha aperto il richiamo alla fascia di età compresa tra i 50 e i 64 anni. Zemmour ha poi criticato la gestione dell'epidemia in Francia. "Penso che ci sia una vera incomprensione tra la popolazione francese e (il presidente) Emmanuel Macron", ha affermato lo scrittore, secondo il quale "si è giocato troppo con la paura delle persone". In merito all'ufficializzazione della sua candidatura, l'opinionista preferisce prendere tempo. "È una questione di giorni", ha affermato.(Frp)