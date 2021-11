Infrastrutture: Scozia-Irlanda del Nord, esperto governo boccia progetto collegamento stradale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'esperto di trasporti britannico, Peter Hendy, ha bocciato il progetto di un collegamento stradale, un ponte o un tunnel, tra Scozia e Irlanda del Nord, valutandolo come non sostenibile economicamente. Secondo quanto riferito dal quotidiano "Daily Telegraph", l'esperto, cui è stato chiesto dal governo di esaminare i collegamenti tra le diverse parti del Regno Unito, ha concluso che il progetto non sarebbe attualmente praticabile. Come riporta l'emittente radiotelevisiva "Bbc", ci si aspetta che emerga un nuovo responso sulla fattibilità del progetto nel corso della settimana. Il primo ministro britannico, Boris Johnson, è uno dei sostenitori della creazione di un collegamento fisso tra le due nazioni. Tuttavia, secondo fonti stampa, Hendy avrebbe esaminato i costi di tale collegamento, ritenendoli "troppo rischiosi al momento", nonostante non abbia espresso ottimismo che questo possa realizzarsi in un futuro. Alcune stime non verificate, hanno valutato il costo del progetto tra i 15 miliardi (17 miliardi di euro) e i 20 miliardi di sterline (23 miliardi di euro). (Rel)