Algeria: Consiglio della nazione discute oggi la Finanziaria per l'anno 2022

- Il Consiglio della nazione dell'Algeria, la camera alta del parlamento algerino, riprenderà le sue attività oggi in una seduta pubblica dedicata alla discussione del disegno di legge che include la Legge finanziaria per l'anno 2022. Lo ha reso noto lo stesso organo legislativo in un comunicato diffuso ieri. Durante questa seduta un rappresentante del governo presenterà il disegno di legge finanziaria e sarà presentata anche la relazione della Commissione affari economici e finanziari sul disegno di legge, al termine della quale interverranno i membri del Consiglio. (Ala)