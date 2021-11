Mauritania: al via addestramento squadre della protezione civile in Spagna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una squadra della Protezione civile della Mauritana si è recata sabato sera 20 novembre in Spagna per partecipare ad un corso di addestramento, presso la scuola nazionale di Protezione civile di Madrid. Lo hanno riferito i media mauritani affermando che l'addestramento si concentrerà sulle capacità di ricerca e soccorso, rimozione di macerie, intervento rapido per salvare vite umane e protezione della proprietà in caso di disastri e crisi di emergenza, come incendi, inondazioni e incidenti industriali. (Res)