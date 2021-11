© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Egitto, Abdel Fattah al Sisi, ha inviato un messaggio di congratulazioni al sultano dell’Oman, Haitham ben Tariq, in occasione della celebrazione della Giornata nazionale. Lo hanno riferito i media egiziani aggiungendo che Al Sisi ha anche inviato Houssam Zaatar, segretario presso la presidenza della repubblica all'ambasciata del sultanato dell'Oman per congratularsi in questa occasione. (Cae)