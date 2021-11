Algeria: Paese eletto alla guida del Comitato per assistenza vittime mine antiuomo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Algeria è stata eletta presidente del Comitato di assistenza alle vittime delle mine antiuomo per l'anno 2022. Lo riferisce il quotidiano “El Khabar”. L’elezione è avvenuta durante la 19esima sessione della riunione degli Stati firmatari della Convenzione sulle mine antiuomo, svoltasi dal 15 al 19 novembre a Ginevra. Il mandato del Comitato include il sostegno agli sforzi degli Stati membri per migliorare e far progredire l'assistenza alle vittime in conformità con le disposizioni della Convenzione e dei suoi piani d'azione, oltre a partecipare al follow-up di varie attività nel quadro dell'attuazione della Convenzione. (Ala)