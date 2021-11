Egitto: ministro Esteri terrà colloqui con Inviato speciale Onu per lo Yemen

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri dell'Egitto, Sameh Shoukry, terrà oggi colloqui con Hans Grundberg, Inviato speciale delle Nazioni Unite per lo Yemen, in visita al Cairo. Lo ha riferito il quotidiano "Shorouk" specificando che l'incontro, che si tiene presso la sede del ministero degli Affari esteri, discuterà gli ultimi sviluppi della situazione in Yemen e le modalità per sostenere gli sforzi per raggiungere una soluzione politica globale e sostenibile alla crisi yemenita. (Cae)