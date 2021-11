© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono soltanto 174.004 le persone in 354 centri designati per la campagna del settimo “open day” organizzato ieri in tutta la Tunisia per vaccinare contro il Covid-19 la popolazione di età superiore ai 18 anni. Lo ha annunciato il ministero della Salute tunisino in un comunicato stampa. (Tut)