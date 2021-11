Vietnam-Thailandia: Marine militari effettuano 44mo pattugliamento congiunto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Marine militari di Vietnam e Thailandia hanno effettuato la 44ma operazione di pattugliamento congiunto nelle acque del Mar Cinese Meridionale. Lo ha riferito il quotidiano ufficiale delle Forze armate vietnamite, "Quan doi Niahn dan". Al pattugliamento hanno preso parte le unità navali 264 e 265 della Flottiglia n.5 del Vietnam, e due unità della Marina vietnamita. Il pattugliamento è coinciso con lo scambio di informazioni in merito alle attività di pesca illegale; le due Marine cooperano anche ad operazioni di ricerca e soccorso ed hanno adottato dal 2014 un Codice comune per gli incontri non pianificati. (Fim)