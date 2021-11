Romania: leader Psd Ciolacu conferma accordo per governo senza premier a rotazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito socialdemocratico (Psd) e il Partito nazionale liberale (Pnl), i partiti politici con il maggior numero di seggi nel Parlamento di Bucarest, hanno trovato l'accordo per formare il nuovo governo insieme all'Unione democratica dei magiari in Romania (Udmr) con una proposta unica di premier. Lo ha confermato il leader socialdemocratico, Marcel Ciolacu, sostenendo che la Romania avrà da giovedì un esecutivo funzionale. "La struttura politica del futuro esecutivo è stata concordata ai negoziati di ieri", ha dichiarato Ciolacu. Il capo dei negoziatori liberali, il ministro della Difesa ad interim e probabile nuovo premier Nicolae Ciuca, ha precisato che i ministeri dei Trasporti e delle Finanze, nonché la segreteria generale del governo spettano di principio al partito della coalizione che non darà il premier, in questo caso dunque al Psd. Dal canto suo, il leader dell'Udmr, Kelemen Hunor, ha sottolineato che saranno creati due ministeri nuovi, per il turismo e l'imprenditoria e per la famiglia e la gioventù. Il Pnl, in base a questo accordo, dovrebbe ottenere la guida dell'esecutivo, tramite Ciuca. (Rob)