Infrastrutture: Norvegia, Acciona e Aldesa si contendono autostrada per 890 milioni euro

- Le imprese di infrastrutture spagnole, Acciona e Aldesa, sono entrate nella fase finale per il progetto di costruzione, gestione e manutenzione per 25 anni dell'autostrada di collegamento tra le città di Sortland, Harstad e Evenes, nel nord della Norvegia, il cui valore complessivo è di circa 890 milioni di euro. Lo riferisce il quotidiano "El Economista". Acciona partecipa in consorzio con le società italiane Astm e Itinera, Ramboll e Mesta As. Aldesa con Typsa, Intertoll, Afry Norway, Mecsek Autopalya-uzemelteto e Gulermak. Il terzo consorzio vede la partecipazione delle svedesi Skanska, Multiconsult, Aas Jakobsen, AJ Trondheim, ViaNova e Svevia Norge. Il progetto di partenariato pubblico-privato prevede lo sviluppo e l'ampliamento di un tratto stradale a due corsie lungo 55 chilometri e 27 chilometri di gallerie. Acciona è il gruppo spagnolo di costruzioni più affermato in Norvegia. Nel 2020, l'azienda ha vinto il contratto per la progettazione e la costruzione dell'autostrada E6 Ranheim-Værnes per 390 milioni di euro. Un anno prima si era assicurata il progetto per costruire la linea ferroviaria Sandbukta-Moss-Sastad per 650 milioni di euro. Aldesa, invece, è sbarcata in Norvegia nel 2016 con il contratto per la costruzione del tunnel chiamato Herstard, lungo 1,4 chilometri, nel nord del paese per 25,5 milioni di euro e l'installazione di un sistema di rilevamento automatico degli incidenti nel tunnel sottomarino di Hvaler. (Spm)