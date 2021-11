Regno Unito: regina Elisabetta partecipa a battesimo dopo assenza per riposo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La regina Elisabetta II ha partecipato ad un battesimo reale al castello di Windsor, dopo giorni di riposo consigliatole dai medici. Come riporta l'emittente radio televisiva "Bbc", la cerimonia è stata organizzata ieri 21 novembre, in occasione del battesimo dei due figli di Zara Tidall, primogenita della principessa Anna. Il servizio privato è stato frequentato da pochi amici stretti e membri della famiglia, tra cui la regina Elisabetta. Si tratta della seconda occasione in cui la sovrana partecipa ad un evento dopo che i medici le hanno consigliato di riposare e annullare tutti i suoi impegni. (Rel)