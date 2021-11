Regno Unito: polizia ferma 124 attivisti di Insulate Britain dopo blocco ponte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia britannica ha arrestato 124 attivisti del movimento Insulate Britain, dopo il blocco del ponte Lamberth a Londra nella giornata di ieri. Come riporta l'emittente radio televisiva "Bbc", la dimostrazione è stata organizzata come sostegno ai 9 attivisti del movimento in precedenza arrestati per aver violato le regole sul divieto di blocco delle strade. Il ponte al centro della capitale britannica è stato bloccato per ore, ma Insulate Britain ha fatto sapere di non essere coinvolta nella manifestazione. A seguito degli arresti, la maggior parte dei manifestanti è stata rilasciata. (Rel)