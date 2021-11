Kosovo-Onu: la libanese Caroline Ziadeh nuovo capo della missione Unmik

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha nominato la libanese Caroline Ziadeh come nuova rappresentante speciale in Kosovo e capo della missione Unmik. Secondo quanto riferisce la stampa di Pristina, Ziadeh ha un esperienza di oltre 30 anni nella diplomazia internazionale in particolare a servizio del Libano nell'Onu, ma anche su questioni come immigrazione, sviluppo sostenibile e diritti umani. Ziadeh va a sostituire come capo della missione Onu in Kosovo il diplomatico agfano Zahir Tanin, alla guida dell'Unmik dal 2015. (Alt)