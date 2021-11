Russia-Anp: Abbas conta su sostegno Mosca per organizzare una conferenza di pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Autorità nazionale palestinese (Anp), Mahmoud Abbas, prevede di discutere con il presidente russo, Vladimir Putin, del rilancio del processo politico in Medio Oriente. Lo ha dichiarato lo stesso Mahmoud Abbas nel corso di un'intervista all'agenzia di stampa russa "Ria Novosti", alla vigilia della sua visita ufficiale in Russia. Abbas ha aggiunto di contare sul sostegno della Russia per organizzare una conferenza di pace internazionale sotto gli auspici del "Quartetto del Medio Oriente" (Onu, Ue, Stati Uniti e Russia) in conformità con le risoluzioni internazionali. Il leader palestinese ha aggiunto che intende "consultare" il presidente russo Putin e informarlo sugli ultimi sviluppi nella regione durante il vertice previsto domani, martedì 23 novembre. (Rum)