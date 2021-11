Cina: Xi all’Asean, salvaguardare l’Indo-Pacifico dalle “minacce” alla stabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina e l’Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean) devono cooperare al mantenimento della stabilità regionale, affrontando congiuntamente le “minacce” nell’area. Lo ha detto il presidente cinese, Xi Jinping, nel corso di un vertice telematico in corso oggi, 22 novembre, in occasione 30mo anno di dialogo tra Cina e Asean. Condannando implicitamente la presenza di Paesi estranei nell’Indo-Pacifico, Xi ha sollecitato l’organismo ad evitare il confronto con Pechino e a risolvere le controversie tramite il dialogo. “In questi trent’anni, la relazione Cina-Asean ha compiuto enormi progressi”, ha detto il leader cinese, esortando l’organismo ad una cooperazione futura basata sul multilateralismo e sul non allineamento. “La Cina si oppone alle politiche di potere e vuole instaurare un rapporto di amicizia con i propri vicini”, ha proseguito il presidente cinese, sottolineando che il Paese non cercherà mai l’egemonia e si oppone agli atti di prepotenza nell’arena internazionale. (Cip)