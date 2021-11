Repubblica Ceca: Covid, da oggi tamponi non più riconosciuti ai fini del green pass

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A partire da oggi nella Repubblica Ceca i tamponi per il coronavirus di esito negativo non sono più riconosciuti ai fini del rilascio del certificato verde. Lo ha reso noto l’agenzia di stampa “Ctk”. Il governo ha così deciso la settimana scorsa, dopo che il premier uscente, Andrej Babis, ha parlato dell’introduzione di un “modello bavarese”. Questo significa che i non vaccinati non potranno entrare in vari luoghi, come ristoranti, palestre, cinema, teatri, o anche partecipare a eventi sportivi e culturali. Il green pass è infatti riconosciuto solamente a chi è stato vaccinato o è guarito dal Covid-19 negli ultimi sei mesi. Imprese e istituzioni devono inoltre riprendere i test sui dipendenti non vaccinati almeno una volta alla settimana e lo stesso avverrà nelle scuole. (Vap)