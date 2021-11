Imprese: UniCredit, nuove nomine per rafforzare squadra manageriale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- UniCredit rafforza la sua squadra manageriale a conferma della centralità dell’Italia come geografia autonoma all’interno del Gruppo. Il rinnovato team - si legge in una nota - avrà la responsabilità di guidare il business con successo in linea con i principi del nuovo piano strategico che verrà illustrato il 9 dicembre. Con queste nuove nomine, UniCredit sarà in grado di assicurare piena responsabilizzazione di ciascun business e area della banca mettendo il cliente al centro di tutte le attività, integrando ulteriormente la tecnologia e la digitalizzazione come fattori chiave di successo con chiara attribuzione di ruoli e responsabilità. In sintesi, con l’annuncio odierno, Remo Taricani, nominato responsabile network Italia, coordinerà la rete commerciale e i canali di distribuzione alternativi della banca, avendo come obiettivo la crescita e lo sviluppo della clientela, la semplificazione dell’organizzazione, la costante attenzione alla qualità e alla velocità del servizio e garantendo la coerenza con le iniziative del Gruppo. Massimiliano Mastalia, nuovo responsabile corporate Italia, guiderà l’area corporate in Italia. Mastalia vanta importanti esperienze nel settore avendo ricoperto ruoli di primo piano in Bnl Gruppo Bnp Paribas, Depobank e co-fondatore di Prestatech GmbH. Andrea Casini, attuale responsabile corporate Italia, lascia il gruppo dopo oltre 40 anni di esperienza in ruoli di grande responsabilità sia in Italia che all’estero, tra i quali recentemente quello di co-responsabile Italia. Marica Campilongo, con una esperienza consolidata nella gestione dei clienti corporate e una profonda conoscenza dei servizi di structured e corporate finance, sarà responsabile corporate development Italia a riporto di Massimiliano Mastalia, con l’obiettivo di rafforzare il dialogo strategico con i clienti. “Sono felice di dare un caloroso benvenuto a Massimiliano e Marica - ha dichiarato Niccolò Ubertalli, responsabile UniCredit Italia – e di augurare a Remo tutto il meglio nel suo nuovo ruolo. Desidero inoltre ringraziare Andrea, ancora una volta, per il grande contributo offerto alla nostra banca in tutti questi anni”". Le nuove nomine - conclude la nota - sono già operative. (Com)