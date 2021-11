Corea del Sud: aumento prezzi amplia platea della tassa sugli immobili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il numero di persone sottoposte in Corea del Sud alla cosiddetta tassa globale sui patrimoni immobiliari è aumentato del 42 per cento nel 2021, per effetto dell'impennata del valore di mercato degli immobili registrato in quel Paese nei mesi scorsi. Lo ha annunciato oggi, 22 novembre, il ministero delle Finanze sudcoreano. Ad oggi un totale di 947mila contribuenti sudcoreani è soggetto all'imposta, contro i 667mila dello scorso anno. In totale la tassa dovrebbe generare quest'anno un introito di 5.700 miliardi di won (circa 4,8 miliardi di dollari), contro i 1.800 miliardi di won dell'anno scorso. La tassa globale sugli immobili è stata introdotta in Corea del Sud nel 2005 nel tentativo di frenare gli acquisti speculativi di immobili, ed è spesso definita la "tassa sui ricchi": vi sono soggetti i proprietari di immobili con un valore di mercato combinato superiore a 600 milioni di won, ma per i proprietari di una singola casa la base imponibile è fissata a 1,1 miliari di won. (segue) (Git)