Germania: Laender contro razionamento vaccino Covid di BioNTech-Pfizer

- Diversi Laender hanno criticato il ministro della Salute tedesco, Jens Spahn, per aver deciso il razionamento in Germania delle forniture del vaccino contro il Covid-19 sviluppato dall'azienda per le biotecnologie tedesca BioNTech con il gruppo farmaceutico statunitense Pfizer. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, tale preparato è il più popolare in Germania e ridurne l'offerta potrebbe “destabilizzare” la popolazione del Paese. Inoltre, la decisione di Spahn giunge mentre la Germania sta affrontando la quarta ondata di coronavirus, nella necessità di aumentare la velocità delle vaccinazioni ed effettuare quelle di richiamo. Per il ministro della Salute della Baviera, Klaus Holetschek, il razionamento del vaccino di BioNTech-Pfizer è “assolutamente inaccettabile e distrugge la necessaria fiducia che i cittadini devono avere” nelle istituzioni. A sua volta, secondo il ministro della Salute del Baden-Wuerttemberg Manfred Lucha, l'iniziativa di Spahn è un “segnale fatale” limitare gli ordini del vaccino contro il coronavirus di cui i tedeschi “attualmente si fidano di più”. (segue) (Geb)