Germania: Laender contro razionamento vaccino Covid di BioNTech-Pfizer (2)

- Contro la decisione del ministro della Salute tedesco hanno protestato anche diverse associazione di medici, definendo “gravemente sbagliata” e un “sabotaggio della campagna di vaccinazione” in corso in Germania. Secondo Spahn, le forniture del vaccino di BioNTech-Pfizer devono essere limitate, perché il 90 per cento delle dosi è già stato ordinato da studi medici e centri di vaccinazione. Intanto, notevoli quantità del preparato contro il coronavirus dell'azienda per le biotecnologie statunitense Moderna immagazzinate dalla Germania e non utilizzate rischiano di scadere a febbraio prossimo. Pertanto, secondo Spahn, il governo federale deve impedire “con ogni mezzo” tale esito. (Geb)