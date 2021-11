Giappone: rinvito il lancio dell'Agenzia per i minori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Giappone ha deciso di rinviare almeno sino all'anno fiscale 2023 l'istituzione di una agenzia incaricata di supervisionale le politiche per l'infanzia. Lo riferiscono fonti governative citate dal quotidiano "Mainichi", secondo cui il rinvio del piano relativo alla nuova agenzia, la cui istituzione era stata inizialmente pianificata per il 2022, è legato a difficoltà nel coordinamento delle varie politiche relative ai minori attualmente distribuite tra ministeri, dipartimenti e organizzazioni pubbliche. Il primo ministro del Giappone, Fumio Kishida, ha dichiarato ieri che il governo non intende abbandonare l'obiettivo di una "agenzia per i minori", e si è detto ancora deciso a presentare il relativo disegno di legge alla Dieta il prossimo anno. L'iniziativa di una agenzia per le politiche dell'infanzia era stata inizialmente ventilata dall'ex premier Yoshihide Suga, che l'aveva descritta come un modo di "spezzare la divisione verticale". (segue) (Git)