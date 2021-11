Giappone: rinvito il lancio dell'Agenzia per i minori (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Giappone spenderà la cifra record di 55.700 miliardi di yen (488 miliardi di dollari) per un pacchetto di misure di stimolo teso a lenire l'impatto della pandemia di Covid-19 sull'economia nazionale. Lo riferiscono fonti governative citate dalla stampa giapponese. Includendo gli interventi finanziati dal settore privato, come i finanziamenti bancari di emergenza per le attività produttive in difficoltà, l'entità complessiva della vasta manovra economica dovrebbe aumentare a 78.900 miliardi di yen. Il gabinetto del primo ministro Fumio Kishida darà il via libera al pacchetto di misure economiche nella giornata di oggi, 19 novembre. Il piano è stato via via incrementato partendo da una bozza iniziale di 30mila miliardi di yen; la spesa fiscale complessiva, inclusi gli investimenti statali "zaito" (acronimo del programma statale di investimento fiscale e prestito) e degli interventi delle amministrazioni locali, sarà superiore a quella del piano da 48.400 miliardi varato nel 2020 dal governo dell'ex premier Shinzo Abe. Il pacchetto di stimolo include anche la distribuzione di sussidi per 100mila yen in contanti e voucher a tutti i minori di 18 anni nelle famiglie con un reddito annuo inferiore a 9,6 milioni di yen, un piano dal costo stimato in 2mila miliardi di yen. (segue) (Git)