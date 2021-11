Corea del Nord: ancora chiuso il confine con la Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corea del Nord non ha ancora riaperto il confine con la Cina, chiuso lo scorso anno all'inizio dell'emergenza pandemica globale. Lo ha riferito oggi il ministero dell'Unificazione della Corea del Sud, che però ha anche scorto indicazioni di preparativi da parte di Pyongyang per una parziale riapertura ai traffici con il Paese vicino. La Corea del Sud monitora a mesi la situazione al confine tra Corea del Nord e Cina, che costituisce la principale arteria degli scambi da cui dipende l'economia nordcoreana. "Ci sono segnali costanti di preparativi per una ripresa del commercio, ma non riteniamo si sia ancora arrivati alla ripresa degli scambi o alla revoca del lockdown di confine", ha dichiarato il portavoce del ministero dell'Unificazione sudcoreano, Lee Jong-joo. All'inizio di novembre media di Stato nordcoreani hanno trasmesso le immagini di un treno merci che attraversava il ponte sul fiume Amnok, che collega la città sudcoreana di Sinuiju alla città portuale cinese di Dandong. (segue) (Git)