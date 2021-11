Corea del Nord: ancora chiuso il confine con la Cina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crisi dell'approvvigionamento alimentare e le ricadute dell'emergenza pandemica mettono a repentaglio l'incolumità di anziani e bambini in Corea del Nord. E' l'avvertimento lanciato dal relatore speciale delle Nazioni Unite per i diritti umani, Ojea Quintana, in un rapporto sulle sanzioni alla Corea del Nord pubblicato il mese scorso. La grave carenza di fertilizzanti e altri prodotti per uso agricolo che affligge la Corea del Nord, unita ai danni causati dal maltempo lo scorso anno, hanno compromesso la giù precaria sicurezza alimentare nel Paese: il rapporto ricorda che già prima della pandemia circa il 40 per cento della popolazione nordcoreana era vittima dell'insicurezza alimentare, e afferma che il brusco aumento dei costi degli alimenti ha fatto aumentare ulteriormente tale percentuale. Nel documento, Quintana chiede un allentamento delle misure sanzionatorie a carico di Pyongyang in considerazione della preoccupante situazione umanitaria nel Paese. (segue) (Git)