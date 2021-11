Germania: Ad BioNTech Sahin, protezione vaccino Covid molto alta fino a nove mesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La protezione del vaccino contro il Covid-19 che l'azienda per le biotecnologie tedesca BioNTech ha sviluppato con il gruppo farmaceutico statunitense Pfizer è “molto alta fino al nono mese” dalla seconda somministrazione, ma “diminuisce dal quarto”. Pertanto, in Germania è necessario procedere con le vaccinazioni di richiamo contro il coronavirus, poiché proteggono “molto bene” i vaccinati e contribuiscono a “spezzare le catene di infezione”. È quanto affermato dall'amministratore delegato di BioNTech, Ugur Sahin, nel corso di un'intervista rilasciata al quotidiano “Bild”. Secondo l'Ad, è prevedibile che l'effetto della terza vaccinazione contro la Sars-Cov2 durerà più a lungo della doppia somministrazione. Successivi richiami potrebbero quindi essere necessarie “soltanto ogni anno, come per l'influenza”, ha aggiunto Sahin. L'amministratore delegato di BioNTech ha poi affermato che l'azienda intende investire oltre un miliardo di euro nella propria sede principale a Magonza. L'obiettivo è raddoppiare la superficie dell'impianto e creare campus sia per le attività di ricerca sia per l'amministrazione. (segue) (Geb)