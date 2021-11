Germania: Ad BioNTech Sahin, protezione vaccino Covid molto alta fino a nove mesi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre, BioNTech intende inaugurare un sito di produzione per le terapie contro il cancro e spazi per uffici, diffusi in tutta Magonza. Nella sede di Marburg, la produzione del vaccino contro il Covid-19 è ancora in fase di espansione e il sito continuerà a recitare “la parte del leone” in tale attività. Nell'impianto di Idar-Obertstein, BioNTech ha appena messo in funzione nuovi laboratori. Secondo Sahin, l'azienda dispone a oggi di circa 1.800 dipendenti a Magonza e 2.800 in tutto il mondo. Nei prossimi cinque-otto anni, il numero dei lavoratori a Magonza dovrebbe aumentare da tremila a quattromila. (Geb)