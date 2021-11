Usa: auto piomba su parata natalizia a Milwaukee, cinque vittime

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cinque persone hanno perso la vita e 40 sono rimaste ferite a Waukesha, parte della città di Milwaukee, nel Wisconsin, quando un'automobile ha investito una parata pubblicata in corso nell'ambito di preparativi per le festività natalizie. Il capo della polizia di Waukesha ha confermato l'arresto del conducente del veicolo, ma non ha fornito alcuna delucidazione in merito alle cause dell'incidente, verificatosi nella serata di ieri, 21 novembre: videoriprese circolate sul web mostrano un'auto infrangere le barriere spartitraffico e investire i partecipanti alla parata; altri video, presi da differenti angolazioni, mostrano l'auto investire ragazzine e i membri di una banda musicale. (Nys)