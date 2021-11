Vaccini: Palù (Aifa), l'obbligo non è un tabù

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giorgio Palù, professore emerito di Virologia all'Università di Padova, presidente dell'Aifa e membro del Cts, spiega a "La Stampa" perché c'è il tabù dell'obbligo vaccinale: "Sfatiamolo subito, l'obbligo esiste già per alcune categorie professionali e lo decide la politica non il Cts, organo di consulenza. È già in atto per gli operatori sanitari ed è stato introdotto, ai tempi della ministra Lorenzin, per alcune vaccinazioni pediatriche". "Ora, - continua - per decidere, andrebbe valutato l'impatto biologico, clinico ed epidemiologico del virus. Le categorie più colpite dall'infezione, per esempio, risultano 5-11enni e 40-50enni. Sarebbe auspicabile che almeno i dipendenti della pubblica amministrazione e le forze dell'ordine fossero obbligati a vaccinarsi essendo a stretto contatto con la popolazione". L'obbligo per tutti invece "resta la soluzione estrema da valutare in base all'andamento della pandemia. Certo non siamo ancora alla situazione austriaca". Quanto al Green Pass, "il certificato verde è stato un grande successo di politica sia sanitaria sia economica e potrebbe essere rafforzato per alcune attività, stanti i limiti tecnici del tampone sia antigenico sia molecolare". In merito infine alla terza dose, il presidente osserva che "l'incremento della protezione data dal 'booster' è ottimo nei confronti di tutte le varianti, ma si deciderà in base ai dati scientifici", ha concluso Palù.(Res)