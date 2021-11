Pd: Guerini, con i diktat non si fa nulla

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- "Non è con i diktat che si costruisce un'alternativa alla destra e pensare poi di costruirla prescindendo dal Pd non è credibile". Lo ha detto a "La Stampa" Lorenzo Guerini, titolare della Difesa, nonché leader dell'area Base Riformista del Pd che conta decine di parlamentari. "Il tema - spiega il ministro - è che esiste un elettorato di centro, che guarda all'Europa e che vuole una politica non urlata che affronti concretamente i problemi degli italiani. E deve esserci una proposta politica rivolta a quell'elettorato: per questo il Pd si deve porre il problema di parlare alla realtà moderata del Paese, per associarla a una prospettiva riformista e progressista". E se è vero, come ricorda quel tessitore di mediazioni che è il ministro della Difesa, che "il Pd è stato pensato per unire diverse culture politiche progressiste, cattoliche, liberali e per dare una prospettiva rivolta a un elettorato ampio che comprenda anche i ceti moderati, il nostro partito deve farsi carico di avere l'ambizione di rappresentare questo pezzo di società". (segue) (Res)