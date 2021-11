Pd: Guerini, con i diktat non si fa nulla (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una pungolatura a chi vorrebbe schiacciare il suo partito troppo a sinistra, ma anche a chi pensa che vada appaltato ad altri questo compito, "perché un grande partito deve avere questa ambizione". Bisogna tessere la tela, dunque, specie ora alla vigilia del voto sul Colle e in prospettiva di future elezioni. "Con i diktat non si fa nulla, bisogna costruire senza ambiguità e con pazienza alleanze sui contenuti, sapendo che ci sono differenze di fondo tra forze politiche. Ma un'alleanza è tra forze diverse e non uguali". Ecco dunque il trait d'union tra dem e M5s: "Noi siamo certamente altro dai 5 stelle, ma ciò non significa che, in questa fase della vita politica del Paese e alla luce anche di una loro evoluzione, a partire dall'Europa, non si possa lavorare insieme", ha concluso Guerini. (Res)